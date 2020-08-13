مقتل مدني بهجوم مسلح في ذي قار

افاد مصدر امني، الخميس، بان مدنيا قتل بهجوم مسلح في ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة باتجاه مدني اثناء مروره بعجلته ضمن منطقة الحي العسكري في ذي قار ما اسفر عن مقتله في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".
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