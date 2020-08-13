الكعبي: الاتفاق الثلاثي "تاريخي" ينطلق من القيم الإسلامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأن الاتفاق بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل "قرار تاريخي حضاري شجاع وحكيم" ينطلق من القيم الإسلامية.

وأشار الكعبي إلى ما شمله الاتفاق من توقف إسرائيلي عن خطة ضم أراض فلسطينية، والعمل المشترك على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط عامة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

واعتبر أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل ينطلق من قيم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على إقامة جسور التعاون، وإرساء مبادئ العلاقات مع الجميع بصرف النظر عن مواقفهم وأديانهم.

وتابع: "القرار امتداد منير لجهود الإمارات منذ عهد القائد المؤسس الشيخ - زايد طيب الله ثراه – واهتمامه بحل القضية الفلسطينية، إذ تواصل الدولة جهودها من أجل إيجاد الحل السلمي الذي يحمي الإنسان، ويحقق النماء والعمران لهذه المنطقة، ويحفظ استقرارها".

وأضاف: "لقد عرفت دولتنا بمبادراتها في بث السلام في المنطقة والعالم أجمع، وقد توجت ذلك بوثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في العاصمة أبوظبي، والتي تعتبر الأساس في بناء علاقات تعاون وتعايش بين الناس دون تمييز، وحل خلافاتهم بالمنطق الذي يضمن لهم العيش الكريم، وهذا ما عزز من مكانتها عالميا كدولة رائدة في نشر السلام والتسامح".

والخميس، أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياها بـ"العظيمة".

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واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.





وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم.

ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.