قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/8/14 01:01 ص بتوقيت أبوظبي
أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء الخميس بسقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد، دون حدوث خسائر.
وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة إن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم على قاعدة بلد الجوية دون أن تحدث أضرار تذكر".
وأضاف المصدر أن "ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مدرج القاعدة الرئيسية فيما سقط الرابع على قاعدة بلد الجوية (التي تضم) منشئات يعتمدها الخبراء الأجانب كسكن لهم وهم جميعا من غير الجنسية الأمريكية".
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت اليوم عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون خسائر تذكر.
وتتعرض قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، من حين لآخر لقصف بصواريخ كاتيوشا بهدف إيقاع الخسائر بالقوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة.
وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.
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