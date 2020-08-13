لجنة سعودية في عدن لتنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض

قالت مصادر يمنية، إن لجنة عسكرية سعودية ستباشر ابتداء من الجمعة، عملية تنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي وإعادة تموضع القوات.



وذكرت المصادر لـ"الخليج 365"، أن اللجنة السعودية التي وصلت مطار عدن، ستعمل على فك الاشتباك بين القوات بجبهات محافظة أبين، وخصوصا "الشيخ سالم" و "شقرة"، والإشراف على إعادة التموضع خارج العاصمة المؤقتة عدن.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أن اللجنة العسكرية السعودية التي وصلت، يترأسها اللواء الركن محمد الربيعي، وعدد من الضباط.

Advertisements

ورحب القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، باللجنة السعودية، وأكد استعداد وحرص المجلس الانتقالي على تسهيل وإنجاح مهام اللجنة بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.





وفي وقت سابق من مساء الخميس، بدأ رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، الخميس، أولى مشاوراته لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقا لاتفاق الرياض، وذلك بلقاء ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط توافق على اختيار الكفاءات للشخصيات المرشحة.

وأكد عبدالملك، أن هذه المشاورات ليس الهدف منها فقط هي تشكيل الحكومة الجديدة، بل رسم خططها وأولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين الذين يعلقون آمالا عريضة على بدء صفحة جديدة يشترك فيها الجميع دون إقصاء أو تهميش، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.