خبير ألماني: اتفاق الإمارات وإسرائيل وأمريكا خطوة لتحقيق السلام

قال الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط، ميشيل فولفوزون، الخميس، إن الاتفاق الثلاثي بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل يمثل خطوة مهمة للغاية لتحقيق السلام في منطقة مضطربة.



وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال فولفوزون الأستاذ في جامعة تابعة للجيش الألماني بميونخ "جنوب"، إن الاتفاق الثلاثي خطوة مهمة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط ومواجهة الخطر الإيراني.

وتابع "لهذا، سيتم إعلان اتفاقيات مماثلة مع الدول العربية في القريب العاجل"، موضحا "السودان وعمان أبرز المرشحين لهذه الاتفاقيات".

ومضى الخبير الألماني قائلا: "أي تعاون أفضل بكثير من الصدام"، مضيفا "الإمارات قوة اقتصادية عالمية تريد التعاون مع دول العالم".

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وفي وقت سابق الخميس، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الإطار، وصفت مجلة دير شبيجل الألمانية ذائعة الصيت، الاتفاق بأنه "إنجاز كبير واختراق دبلوماسي"، وأبرزت نجاح الاتفاق في إثناء إسرائيل عن محاولات ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتابعت المجلة أن الاتفاق يمثل إنجازا أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستعد للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، موضحة "هذا النجاح الخارجي يمكن أن يمهد الطريق لإعادة انتخابه".

أما قناة "إن تي في" الألمانية (خاص)" فقالت إن اتفاق الإمارات وإسرائيل يمثل "نقلة تاريخية"، موضحة أنه "يمهد الطريق للسلام في الشرق الأوسط المضطرب، ويفتح الباب أمام تركيز الجهود على مواجهة التهديد الإيراني".

وخلال الفترة الماضية، قوبلت الخطط الإسرائيلية لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، بموقف إماراتي صلد، قبل أن تنجح الإمارات في إيقاف هذه الخطط.