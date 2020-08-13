رئيس المجلس الوطني الاتحادي: إحلال السلام أولوية للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي: إن "الإنجاز التاريخي للدبلوماسية الإماراتية في إيقاف ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية وإعادة الأمل في إحياء عملية السلام يؤكد أن إحلال السلام في المنطقة بأسرها كان وما زال أولوية للإمارات قيادة وشعبا.



وأضاف أن الإنجاز يؤكد أيضا أن القضية الفلسطينية ستبقى دائما في مقدمة أجندة السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استثمرت مكانتها الدولية التي بنتها من أجل خدمة المصالح الوطنية العليا للأشقاء الفلسطينيين وحفظ حقهم في إقامة دولتهم".

وأشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في إرساء السلام في المنطقة.

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وأشار إلى أن "هذه الجهود أتت تأكيدا واستمرارا لحكمة قيادة الإمارات في التعامل مع مختلف القضايا السياسية، هذه الحكمة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه - ورعاها أبناؤه بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وتستند إلى مبادئ وقيم من أبرزها مبادئ السلام والاستقرار والتركيز على التنمية الإنسانية والاقتصادية والعلمية للمنطقة العربية وصولا إلى تحقيق الازدهار للمنطقة والعالم أجمع".

وفي انتصار للقضية الفلسطينية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، الاتفاق على إيقاف خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الاتفاق خلاله أيضا على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودولة الإمارات.

والقدس الشرقية هي عاصمة فلسطين الأبدية، وقرار تجميد ضم الأراضي الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي بوساطة إماراتية، هو عين الصواب المنطقة، العالم بحاجة لبارقة أمل وفرصة جديدة للاستقرار الأمني ونبذ خطاب العنف والكراهية والتعايش السلمي.