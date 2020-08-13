شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يرحب بالبيان المشترك للولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالبيان المشترك للولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

Advertisements وقال جونسون على تويتر إن قرار دولة الإمارات وإسرائيل مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة نبأ سار للغاية. وأضاف :كنت أتمنى بشدة ألا يمضي الضم في الضفة الغربية قدما معتبرا اتفاق اليوم محل ترحيب على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما.

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