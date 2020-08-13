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العراق يطالب العرب بالتوحد ضد اعتداءات تركيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي السافر بطائرة مسيرة في منطقة «سيد كان» بمحافظة أربيل قبل يومين، مما أدى إلى مصرع 3 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان.

وذكر بيان للخارجية العراقية نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس أن الوزير حسين أحاط نظراءه العرب بتفاصيل الاعتداء، داعيا إلى تضافر الجهود العربية إزاء التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم أنقرة بعدم تكرار هذه الاعتداءات، وسحب قواتها المتوغلة في الأراضي العراقية.

وأفادت الخارجية العراقية في بيانها بأن الوزراء العرب أكدوا لنظيرهم العراقي دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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