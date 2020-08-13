العراق يطالب العرب بالتوحد ضد اعتداءات تركيا

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وذكر بيان للخارجية العراقية نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس أن الوزير حسين أحاط نظراءه العرب بتفاصيل الاعتداء، داعيا إلى تضافر الجهود العربية إزاء التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم أنقرة بعدم تكرار هذه الاعتداءات، وسحب قواتها المتوغلة في الأراضي العراقية.
وأفادت الخارجية العراقية في بيانها بأن الوزراء العرب أكدوا لنظيرهم العراقي دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.
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