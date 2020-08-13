ترمب يدعو لإعادة فتح المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الوقت قد حان لإعادة فتح عدد من المؤسسات التعليمية في البلاد بأمان، مع الأخذ بالتدابير الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية لحماية الطلاب والمعلمين. وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض أمس: إن الأطفال معرضون لخطر منخفض للغاية للإصابة أو الوفاة بفيروس كوفيد-19، مشيرا إلى أن التكاليف الاجتماعية التي تتكبدها الأسر والأطفال نتيجة إبقاء المدارس مغلقة، تفوق المخاطر التي تمثلها إعادة فتح الفصول الدراسية بشكل آمن.

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