فلسطين: إسرائيل تمارس القتل الطبي المتعمد لأسرانا

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وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها لا تحترم المعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى المرضى، خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، وإغلاق مستشفى الرملة ونقل الأسرى المرضى في سيارات إسعاف، والمساومة على العلاج وعدم نقلهم للمستشفيات المدنية والمماطلة في تشخيص الحالات الصعبة والمعقدة.
من جهتها، حملت حركة حماس في فلسطين، إسرائيل مسؤولية التصعيد على قطاع غزة واتخاذ خطوات لتشديد الحصار عليه.
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