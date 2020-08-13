شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: إسرائيل تمارس القتل الطبي المتعمد لأسرانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبوبكر إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمارس سياسة القتل الطبي المتعمد بحق الأسرى، وهي جريمة ترتقي لمستوى المخالفات الجسيمة بحق المعتقلين المرضى.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها لا تحترم المعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى المرضى، خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، وإغلاق مستشفى الرملة ونقل الأسرى المرضى في سيارات إسعاف، والمساومة على العلاج وعدم نقلهم للمستشفيات المدنية والمماطلة في تشخيص الحالات الصعبة والمعقدة.

من جهتها، حملت حركة حماس في فلسطين، إسرائيل مسؤولية التصعيد على قطاع غزة واتخاذ خطوات لتشديد الحصار عليه.