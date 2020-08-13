مسيرات تعز: لن نصمت على إجرام الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرجت مسيرات حاشدة أمس في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، تطالب بفرض الأمن وتحرير بقية المحافظة من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

ورفع المتظاهرون لافتات العلم الوطني وصور الرئيس عبدربه منصور هادي، إضافة إلى لافتات تشدد على ضرورة فرض الأمن وتحرير المحافظة، ونظمت المسيرات في قلب مدينة تعز، وفي وسط مدينة التربة الواقعة جنوبي المحافظة.

ودعا بيان صادر عن مسيرة مدينة تعز ، قيادة السلطات الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية إلى الوقوف الجاد أمام دعم تحرير تعز، وتوفير الإمكانيات اللازمة.

وشدد البيان على» العلاقة المشتركة والمصير الواحد بين اليمن والسعودية في معركة الهوية والوجود في التصدي المشترك للأطماع الإيرانية ومخالبها في اليمن جماعة الحوثي»، وأدان البيان ما وصفه بـ»الأعمال الإجرامية» التي ارتكبها المطلوبون أمنيا في مدينة تعز، وسقط على إثرها ضحايا أبرياء».

وتأتي هذه المسيرات بعد أن سقط عدد من الضحايا المدنيين جراء اشتباكات اندلعت خلال الأيام الماضية في قلب مدينة تعز بين مجموعات مسلحة توصف بأنها خارجة عن النظام والقانون، وتخضع مدينة تعز، لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا، فيما يواصل الحوثيون السيطرة على عدة مديريات في المحافظة الأكثر سكانا باليمن.

من جهتها، طالبت الحكومة اليمنية الدول المطلة على البحر الأحمر بلعب دور محوري في مواجهة ودرء مخاطر الكارثة المحتملة لناقلة النفط صافر وتبني موقف مشترك وحازم إزاء هذا التهديد البيئي والاقتصادي الذي يمس الأمن القومي لتلك الدول بوجه خاص ودول المنطقة والعالم بشكل عام.

ورحب وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني بالمواقف الدولية المنددة بمراوغة وتلاعب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بملف صافر، واتخاذها هذه القنبلة الموقوتة أداة للابتزاز والمساومة.

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وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن الميليشيات الحوثية تواصل إدارة ظهرها للإدانات الدولية المتواصلة المطالبة بوفائها بتعهداتها وتدارك مخاطر تسرب أو انفجار خزان النفط العائم صافر الذي سيقود إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تفوق عشرات المرات انفجار بيروت.

ميدانيا، أعلن الجيش اليمني أمس إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تتبع ميليشيات الحوثي شرقي العاصمة صنعاء، فيما سقط قتلى وجرحى حوثيون في محافظة الجوف.

وقال الجيش اليمني إن قواته أسقطت الطائرة الحوثية المفخخة في مديرية نهم، وإن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، خاضت معارك ضد الانقلابيين في جبهة النضود بمحافظة الجوف، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، واستعاد الجيش عددا من الأطقم العسكرية وكميات من الأسلحة.

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