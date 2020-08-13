8500 ربطة خبز سعودية للبنانيين المتضررين

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وتستفيد الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان من المشروع، في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
وواصل المركز أمس توزيع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في العاصمة اللبنانية بيروت، استفاد منها 966 عائلة.
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