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8500 ربطة خبز سعودية للبنانيين المتضررين

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، 6,000 ربطة خبز أمس في شمال لبنان، فيما وزع 2,500 ربطة في بيروت خصصت للعائلات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.

وتستفيد الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان من المشروع، في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

وواصل المركز أمس توزيع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في العاصمة اللبنانية بيروت، استفاد منها 966 عائلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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