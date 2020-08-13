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إصابات كورونا عالميا تقترب من 21 مليونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت إصابات حول العالم من 21 مليون شخص، وأظهرت بيانات مجمعة جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن عدد الإصابات تجاوز صباح أمس 20.6 مليونا.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 12.8 مليونا، فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألفا، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم، من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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