إصابات كورونا عالميا تقترب من 21 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم من 21 مليون شخص، وأظهرت بيانات مجمعة جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن عدد الإصابات تجاوز صباح أمس 20.6 مليونا.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 12.8 مليونا، فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألفا، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم، من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.