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55 قتيلا جراء الانهيارات في الهند

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتشل رجال الإنقاذ 55 جثمانا من ولاية كيرالا بجنوب الهند فيما تتواصل الجهود للعثور على 15 شخصا لا تعرف أماكنهم بعد وقوع انهيار أرضي الأسبوع الماضي.

وقال أنطوني سكاريا، وهو مسؤول إداري محلي بارز في مقاطعة إيدوكي «نحو 82 شخصا يعيشون في المساكن، وجرى إنقاذ 12 منهم، والعثور على 55 جثمانا».

و لا تزال عمليات البحث التي تقودها القوة الوطنية لمواجهة الكوارث مستمرة لمعرفة أماكن الـ15 شخصا المفقودين. وقال سكاريا إن الأمطار الغزيرة المتقطعة أدت إلى صعوبة عمليات البحث.

وزار رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، وحاكم الولاية عارف محمد خان المنطقة أمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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