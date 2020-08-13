55 قتيلا جراء الانهيارات في الهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتشل رجال الإنقاذ 55 جثمانا من ولاية كيرالا بجنوب الهند فيما تتواصل الجهود للعثور على 15 شخصا لا تعرف أماكنهم بعد وقوع انهيار أرضي الأسبوع الماضي.

وقال أنطوني سكاريا، وهو مسؤول إداري محلي بارز في مقاطعة إيدوكي «نحو 82 شخصا يعيشون في المساكن، وجرى إنقاذ 12 منهم، والعثور على 55 جثمانا».

و لا تزال عمليات البحث التي تقودها القوة الوطنية لمواجهة الكوارث مستمرة لمعرفة أماكن الـ15 شخصا المفقودين. وقال سكاريا إن الأمطار الغزيرة المتقطعة أدت إلى صعوبة عمليات البحث.

وزار رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، وحاكم الولاية عارف محمد خان المنطقة أمس.