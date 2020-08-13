شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يحدث انقلاب فى عالم المهرجانات الغنائية بـ"صحاب أونطة" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حكيم إضفاء بصمته الخاصة علي أغنيات المهرجانات بتطويرها وربطها بالأغنيات الشعبية، مثلما طور من قبل الموسيقي الشعبية مع الرباعي حميد الشاعري وطارق مدكور وأشرف عبده ومحمد مصطفي ووصل بها الي العالمية، وتعاون مع أكبر صناع الموسيقي في العالم، مثل الموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون و نارادا مايكل و ستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من إنجلترا.

ومن المقرر أن يصدر حكيم "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، حيث تعد الأغنية أول تعاون مع الموزع ديزل، حيث يبحث حكيم دائمًا عن الاختلاف والتجديد في المضمون الغنائي الذي يقدمه.

يشار إلى أن تطبيق "نچمو" المتخصص في خلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم، يدخل كأحد رعاة للأغنية بعد تعاقد حكيم معه.

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