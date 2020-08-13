شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى :تعديل قانون تنظيم الجامعات ضرورى لمواجهة كورونا والظروف الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972



وينشر " الخليج 365 " نص التقرير الذى أكدت فيه اللجنة ، أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كشفت عن الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

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وذكرت اللجنة ، أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيماً محدداً لكيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب في الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب في الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان ، موضحة أنه كان لازماً إجراء تعديلاً على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية



وتضمن مشروع القانون تعديلاً بإضافة مادة جديدة برقم (197 مكرراً)، إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، تجيز للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات في حالة الضرورة أن يٌعدل نظام الدراسة والامتحانات ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

