شكرا لقرائتكم خبر عن "اللجنة الإدارية للشيوخ" تقرر التعاقد مع جهات حكومية لتوفير التجهيزات للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اجتماعًا، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور الدكتو صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية. استعرضت اللجنة إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ والمستجدات المتمثلة فى عدول عدد (9) منهم عن طلباتهم.

كما جرى إطلاع اللجنة على اتخاذ وزارة المالية للإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء وحدة مالية لمجلس الشيوخ، ووجهت اللجنة بتدريب الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها وإدارتها، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية للمجلس.

وأقرت اللجنة بصفة نهائية الهيكل التنظيمى لمجلس الشيوخ، الذى تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، وبما يتوافق مع الهياكل التنظيمية للمجالس النظيرة فى الدول الأخرى التى أخذت بنظام البرلمان ذى الغرفتيْن.

ووافقت اللجنة على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع عدد من الجهات الحكومية من أجل توفير اللوجستيات الضرورية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد مجلس الشيوخ.

يذكر أن إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ سيكون فى 26 سبتمبر ومن المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانعقاد مجلس الشيوخ قبل الخميس الأول من أكتوبر وفقا لنص المادة 115 من الدستور.

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