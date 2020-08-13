"محلية النواب" تطالب بإعادة النظر في أسعار مخالفات البناء بـ3 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير على المواطنين بشكل عام أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، كما طالبت بإعادة النظر في التسعير في العزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، بصياغة مضمون إعلامي واضح الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، ويتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.

وطالبت لجنة الادارة المحلية، أيضاً بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي 15 أغسطس الجاري.

ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية وهي الإسكان والتنمية المحلية بما يسهل تنفيذ التشريع.

وقال السجيني إن التنسيق وحل المشكلات يستهدف تحقيق فكرة السلم المجتمعي أولا، مضيفا: "تحصيل المبالغ المالية تساعد الدولة والحكومة على الوفاء بخدمات تليق باسم الشعب المصري".

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وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة مراجعة كافة القصور التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة من النواب وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري والمالي والقصور الإداري.

وأكدت اللجنة في التوصيات على ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات.

وقال رئيس اللجنة، إن التوجه نحو ميكنة المنظومة برمتها سيساهم في حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.

وكشف السجيني عن عقد اجتماع رباعي مغلق خلال المرحلة المقبلة، يضم وزراء الإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية والإسكان بالبرلمان، والترتيب له بمعرفة أمانة المجلس وممثلي تلك الوزارت خلال فترة قريبة بعد تفريغ المستندات التي أودعت خلال اجتماع اللجنة وملامح التوصيات الصادرة.

واختتم السجيني، قائلا: "من المقرر عرض مسودة تقرير بنتائج أعمال الاجتماع لعرضه علي رئيس المجلس".