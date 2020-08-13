خضوع لاعبي فريق جمهورية شبين للفحص ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – الخليج 365:

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي جمهورية شبين والجهاز الفني والإداري لإجراء المسحة الطبية الأولى لفيروس كورونا المستجد.

وقال الكابتن ياسر سعفان المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم إنه جرى عمل المسحة الأولى لجميع اللاعبين والجهاز الفنى بالكامل بقيادة الكابتن سمير كمونة، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم فى تمام الساعة التاسعة صباحًا فى تواجد جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وذلك تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وفي السياق تفقد الكابتن سمير كمونة المدير الفنى، يرافقه محمد معوض المدير التنفيذي لنادي الجمهورية، الملعب والنجيل ومستلزمات التدريب.