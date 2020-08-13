بعد سحب "الرصيد من العداد".. 3 خصومات على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

اشتكى عدد كبير من المواطنين في محافظات الجمهورية من قيام شركات توزيع الكهرباء بسحب الرصيد من العدادات مسبقة الدفع، مما تسبب في حالة من التساؤلات والاستفسارات حول حقيقة تلك الشكاوى وأسبابها خاصة مع بدء شركات التوزيع تطبيق أسعار الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء المختلفة بدءا من الشهر الجاري.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لمصراوي، وجود 3 خصومات يتم تطبيقها على المواطنين الذين يقومون باستهلاك التيار الكهربائي من خلال الشرائح المختلفة بالإضافة أيضا لتعدي البعض استهلاك (الألف كيلو وات – ساعة) وهو من لا يحصل على أي دعم ويتم محاسبته بسعر التكلفة الحقيقية.

وأضاف المصدر، أن الخصومات تبدأ بصورة تدريجية للمواطنين الذين يندرجون تحت مظلة الشريحة الثالثة، وتبدأ من استهلاك 100 حتى 200 (ك و ساعة)، حيث يتم تطبيق خصم من رصيد العداد مباشرة يطلق عليه "فرق الانتقال" من شريحة إلى شريحة أخرى وتبلغ قيمته 22 جنيها للأسعار الحالية والتي بدأ تطبيقها فعليًا بحيث يتم حسابها كالتالي: "50 كيلو × 38 قرشا = 19 جنيها – 50 كيلو × 48 قرشا = 24 جنيها".

وأشار المصدر، إلى أن هذا يعني أن إجمالي الشريحتين 43 جنيهًا لأول 100 كيلو، منوها إلى أنه في حال تعدي استهلاك المواطن 100 كيلو وأصبح 101 فإن ذلك يعني إلغاء أول شريحتين وبداية المحاسبة بدءًا من الشريحة الثالثة.

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وتابع: "تتم طريقة حسابها 100 كيلو × 65 = 65 جنيها، لذلك نقول 65 – 43 = 22 وهذه هي قصة الـ22 جنيها التي يتم خصمها في حال الوصول إلى الشريحة الثالثة ليكون إجمالي الخصم 65 جنيها".

وأكد أن ما يحدث يرجع إلى ما أقرته الحكومة في وقت سابق عندما أعلنت أن الشريحة الأولى وتبدأ من 0 حتى 50 كيلو تم تخفيضها بسعر 38 قرشا والثانية وتبدأ من 50 حتى 100 كيلو تم تخفيضها بسعر 48 قرشا وهي ما يطلق عليها شريحة محدودي الدخل، منوهًا إلى أنه عند زيادة الاستهلاك عن الـ100 كيلو يعني ذلك أن المواطن لا يستحق الدعم ولا يتم تطبيقه ويتم محاسبة الـ100 كيلو التي تم استهلاكها بإجمالي 65 جنيها، حيث يقوم العداد تلقائيًا بخصم مبلغ 43 جنيها بالسعر المخفض.

وأوضح المصدر: "بسبب كسر الـ100 كيلو خرجت من الدعم ومن المفترض خصم 65 جنيها، ولكن تم خصم 43 جنيها لذلك يتم خصم الفرق حتي تكون القيمة 65 جنيها، فالفرق عبارة عن 65 – 43 = 22".

وأشار إلى أن الخصم الثاني الذي يتم تطبيقه يتمثل في حال استهلاك 651 (ك و س)، فإن العداد يخصم تلقائيًا فرق استهلاك بقيمة 139 جنيها موضحًا أن الخصم الثالث والأخير الذي يقوم به العداد تلقائيًا حال وصول استهلاك المواطن لـ1001 (ك و س) وهو ما لم يتم تطبيق أي دعم له على الإطلاق فيتم تطبيق خصم تلقائي بقيمة 270 جنيها، بالإضافة إلى ذلك يتم في نهاية كل شهر خصم مقابل خدمة العملاء وفقًا لٱخر شريحة للمشترك قبل الرجوع للشريحة الأولى.