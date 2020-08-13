فلسطين تعتبر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل "خيانة" وتستدعي سفيرها لدى أبوظبي
يمن شباب نت - متابعات
الخميس, 13 أغسطس, 2020 - 11:14 مساءً
أكدت القيادة الفلسطينية، الخميس، “رفضها واستنكارها” لاتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الذي تم بوساطة أمريكية، معتبرة إياه “خيانة للقدس”، وداعية إلى عقد اجتماع لجامعة الدول العربية.
وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان تلاه عبر شاشة التلفزيون الرسمي أن الاتفاق “نسف المبادرة العربية للسلام”، وهو “خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوانا على الشعب الفلسطيني”.
كما استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية السفير لدى أبو ظبي. وقالت، في بيان صحافي، “بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الاماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات وبشكل فوري”.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق سلام واصفا إياه بـ “التاريخي”.
المصدر: وكالات
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