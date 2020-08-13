كوشنير: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تاريخي وهناك دول عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 10:16 مساءً

أشار كبير مستشاري الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، جاريد كوشنير، إلى أن “الاتفاق بين ​الامارات واسرائيل​ تاريخي”، موضحاً أن “الاتفاق يتيح رحلات مباشرة من ​أبو ظبي​ إلى ​تل أبيب، كما أنه يتيح للمسلمين حول العالم الصلاة في ​المسجد الاقصى عبر رحلات مباشرة من أبوظبي إلى تل أبيب”.

وأعرب كوشنير عن أمله بأن “تقوم دول جديدة في المنطقة بعقد اتفاقات مماثلة”، مؤكداًَ أن “هناك دول عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات”.​​​​​​​

وأعلنت إسرائيل والإمارات اتفاقا اليوم الخميس سيؤدي للتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما في خطوة تعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط بدءا من القضية الفلسطينية وحتى إيران.

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وقال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع إسرائيل يشكل “انتصارا ديبلوماسيا” و”تقدما مهما في العلاقات العربية الإسرائيلية”.

وقال العتيبة في بيان نشره موقع السفارة الإماراتية في واشنطن: “إعلان اليوم انتصار للديبلوماسية وللمنطقة. إنه تقدم مهم في العلاقات العربية الإسرائيلية”، مشيرا الى أنه “يقضي على الفور بوقف الضم وإمكانية حدوث تصعيد عنيف. ويحافظ على قابلية حل الدولتين كما تدعمه جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي”.

هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.