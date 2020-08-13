“سلام إبراهيم”.. براين هوك يعتبر الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل “كابوسا لإيران”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 9:44 مساءً

قال المبعوث الأميركي الخاص للسلام، براين هوك، إن اتفاق السلام التي تم بإشراف الرئيس دونالد ترامب بين إسرائيل والإمارات يمثل “كابوسا بالنسبة لإيران”، التي أكد أنها أكثر الدول تأجيجا للصراع بين إسرائيل والعرب.

وقال هوك إن ترامب أنجز “اتفاقا تاريخيا”، سيفضي إلى شرق أوسط جديد، حيث المستقبل مع دول الخليج وإسرائيل في حين تقبع إيرن التي تواجه أزمة مشروعية مع شعبها، في الماضي.

ولفت هوك إلى إن حملة الضغط الأقصى التي فرضها الرئيس الأميركي على طهران، جاءت بنتائج عظيمة.

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وأعلن ترامب، الخميس، عن إبرام اتفاق سلام “تاريخي” بين إسرائيل والإمارات، سيسهم في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، نشر خلالها نسخة من بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والامارات إن “اتفاقا تاريخيا حصل بين بلدين صديقين عظيمين هما إسرائيل والامارات”.

وكان من أوائل المرحبين بهذا الاتفاق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي حيث غرد قائلاً عبر حسابه على “تويتر:

الخميس: “تابعت باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية و دولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط”.

وقال: “أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا”.