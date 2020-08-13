كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السفير الفرنسي: تركيا وقعت على حظر الأسلحة إلى ليبيا ومن غير المقبول أن تنتهكه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، إن تركيا تخترق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لافتَا إلى أن أنقرة وقفعت على اتفاق برلين الذي نص على عدم تصدير السلاح لليبيا، ورغم ذلك تعمل على تصدير المعدات والسلاح، وتنقل المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس.

وأضاف السفير الفرنسي، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنه من غير المقبول أن توقع أنقرة على أتفاق لحظر التسليح، وتقوم يوميًا بانتهاكه، خاصة أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسًا.

وتابع أن من المهم أن يحدد مستقبل ليبيا الشعب الليبية نفسه، وليس آخرون، لأن قيادة ليبيا من الخارج سيؤدي إلى سورنة ليبيا، وهذا سيناريو صعب بالنسبة لمصر وفرنسا وأوروبا.

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت 600 يوم 8 يونيوحزيران 2020.

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كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

ويقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح. وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.

وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة.