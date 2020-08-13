كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حسن إسميك يوجه صرخة أمل للضمير العالمي لإنقاذ سوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المفكر ورجل الأعمال "حسن إسميك" رئيس مجلس أمناء مركز ستراتجيكس للدراسات والأبحاث، العالم أجمع للوقوف بجانب الشعب السوري في محنته، وإلى وقف نزيف الدم المستمر في سوريا الشقيقة منذ عدة سنوات.

جاء ذلك في فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتويتر وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب تحت عنوان "صرخة أمل لإنقاذ سوريا .. باسم الإنسانية".

وأوضح إسميك، أن عقوبات الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة فاقمت من سوء الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن الشعب السوري يكافح من أجل البقاء.

وأوضح في الفيديو المنشور أن أكثر من 80% من السوريين أصبحوا الآن تحت خط الفقر؛ فهناك فوضى أمنية، تتمثل في اختطاف المواطنين المستضعفين من قبل مجموعات مجهولة تجهد الدولة في مكافحتها، فضلاً عن التضخم المفرط بسبب عدم استقرار سعر صرف العملة، ومعدل التضخم السنوي في سوريا من أعلى المعدلات في العالم.

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