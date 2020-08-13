عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، اليوم الخميس اجتماعا، وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية.

وشكر لقجع، وفق بلاغ لجامعة الكرة، كل من ساهم في إنجاح استئناف انطلاق الموسم الكروي في مقدمتهم السلطات العمومية من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة الذين بذلوا مجهودات كبيرة للحفاظ على صحة كل أعضاء أسرة كرة القدم بالإضافة إلى جميع الاداريين في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.

وفي ظل حديثه عن الوضعية العامة تمنى لقجع الشفاء العاجل لكل المصابين مذكرا بالتطبيق الكامل للبروتوكول الصحي من طرف الاندية لضمان مسار جيد لمنظومة كرة القدم الوطنية كما أكد رئيس الجامعة مساندته لرئيس اتحاد طنجة في متابعته الوضعية الصحية داخل فريقه متمنيا الشفاء العاجل لكل مكونات الفريق إلى جانب المصابين في فرق أخرى من أجل العودة بسرعة لاستكمال منافسات البطولة الوطنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لقجع يشكر كل من ساهم في نجاح استئناف البطولة ويتمنى الشفاء لمرضى “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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