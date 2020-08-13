البرلمان اللبناني يعلن حالة الطوارئ في العاصمة بيروت

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة 15 يوما، وذلك عقب الانفجار الذي هز مرفأ المدينة.

ووافق البرلمان، خلال جلسة عقدها عقب الانفجار، على “حالة الطوارىء ببيروت لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم الخميس”.

وخلال هذه الجلسة، قبل البرلمان استقالات 8 نواب، تقدموا بها على وقع انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 171 شخصا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعدد من المفقودين والمشردين.

وبالمناسب ، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى الإسراع في تأليف حكومة تركز في بيانها الوزاري على الإصلاحات ومكافحة الفساد.

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وعلى وقع كارثة انفجار مرفأ بيروت، قدم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته الإثنين الماضي ، وأعلنت رئاسة الجمهورية، قبول استقالته، وطلبت من الوزراء العمل كحكومة “تصريف أعمال”.

وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف بجانب الضحايا والجرحى، دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.