جامعة الكرة “تعبر” عن استعدادها لمساعدة الفرق المتضررة من “كورونا”

عبر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن استعداد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، لمساعدة فريق اتحاد طنجة وباقي الفرق في تجاوز الظروف الصحية التي تمر بها.
من جهته، شكر حميد ابرشان، عضو المكتب المديري للجامعة ورئيس فريق اتحاد طنجة، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مساندته ومتابعته المستمرة لوضعية الفريق، مبرزا، وفق بلاغ للجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة وطنيا، تأثره من قرار إرسال بعثة طبية من قبل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية للمساعدة في الكشف عن الوضعية الصحية للاعبين.
من جانبه، أكد سعيد الناصري رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، أن الهدف من هذا العمل كان للمساعدة التي تبقى دائما لاتحاد طنجة ولباقي الفرق الأخرى، يؤكد البلاغ ذاته.
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