كوشنر: اتفاق السلام "يتيح للمسلمين حول العالم الصلاة في المسجد الأقصى"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، في معرض تعقيبه على إعلان اتفاق "سلام" بين إسرائيل والإمارات، إن الاتفاق؛ "يتيح رحلات مباشرة من أبو ظبي إلى تل أبيب".

وزعم كوشنر، أن "الاتفاق يتيح للمسلمين حول العالم الصلاة في المسجد الأقصى"، عبر الرحلات المباشرة ذاتها، معتبرا، أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات؛ "تاريخيّ".

وأضاف كوشنر: "نأمل أن تقوم دول جديدة في المنطقة بعقد اتفاقات مماثلة".

توقيع الاتفاق سيتمّ في البيت الأبيض

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، أن مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، ستُجرى في البيت الأبيض، دون ذكر موعد محدد.

وقال بومبيو: "إن مراسم التوقيع ستجري في البيت الأبيض"، على غرار ما قام به الرئيسان، جيمي كارتر وبيل كلينتون، عندما قامت مصر والأردن بتطبيع علاقتها مع إسرائيل، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وأضاف بومبيو: "نأمل أن يكون هذا الاتفاق أساسًا جيدًا لتحقيق رؤية السلام التي وضعها الرئيس ترامب".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه توصل إلى اتفاق سلام رسمي بين إسرائيل والإمارات، يقضي بتطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين الطرفين.

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وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن مراسم توقيع اتفاق "السلام"؛ ستُجرى في البيت الأبيض.

بدورها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي، رفيع المستوى، قوله، إن "مخطط الضم لم يلغَ وإنما جرى تعليقه مؤقتا لتطبيق اتفاقية السلام مع الإمارات أولا".

وأضاف أن موضوع "السيادة" (الضم) لا يزال مطروحا وملتزمون به"، علما أن الإمارات تروّج من خلال إعلانها، أنها ألغت مخطط الضم.

وأفادت هيئة البثّ الرسميّة الإسرائيليّة (كان "11")، بأن السفير الأميركي السابق بتل أبيب، دان شابيرو، قد أعلن أنه كان مشاركًا في المفاوضات، فيما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن الملياردير الإسرائيلي الأميركي، حاييم صبان، كان وسيطًا في الاتفاق.

وقالت القناة 12، إن رئيس الموساد، يوسي كوهين، قد زار الإمارات "في الفترة الأخيرة عدة مرات".

وزعمت الإدارة الأميركية، أن "الاتفاق يتيح للمسلمين حول العالم الراغبين بالصلاة في المسجد الأقصى السفر عبر أبوظبي إلى تل أبيب".

وصدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية و إسرائيل والإمارات، جاء فيه أن ترامب ونتنياهو وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اتفقوا في اتصال هاتفي جرى اليوم "على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".