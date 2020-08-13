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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تهنئ الإمارات وتشيد بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
أعربت مملكة البحرين عن بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة على الإعلان مع الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل عن التوصل لاتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الاوسط.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها دولة الإمارات، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.
كما أشادت في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، استمرارا لحرصها المتواصل نحو تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع انحاء العالم.
ونقلت وكالة أنباء البحرين "تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
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