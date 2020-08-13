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شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يؤكد على أهمية تمديد حظر الأسلحة على إيران أمر ضروري لردعها والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، أن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران أمر ضروري لردعها عن سلوكها المزعزع للاستقرار.
وبحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية فإن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران سيمنعها من دعم وكلائها في منطقة الشرق الأوسط.
وحذرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الخميس، مجلس الأمن من تبعات السماح بإلغاء قرار حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وقدمت المندوبة الأمريكية، بحسب بيان صادر عنها، مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة التقليدية من وإلى إيران.
وقالت كرافت: "عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران من شأنه أن يقوض السلم والأمن الدوليين".
وينتهي الحظر المفروض على إيران منذ 13 عاما، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق اتفاق نووي موقع في العام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات
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