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شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مسؤولين في الوفاق بتهمة سرقة أموال ليبيا والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
كشفت واقعة جديدة عن تفشي الفساد في ما يسمى "حكومة الوفاق" في طرابلس غير الشرعية بعدما تم إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل وإحالتهم للتحقيق في وقائع فساد وسرقة أموال عامة.
وأصدر ديوان عام المحاسبة في طرابلس قرارا بإيقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري التابع لحكومة فايز السراج عن العمل لاتهامهم بالفساد واستغلال المناصب والاستيلاء على المال العام بدون وجه.
وقرر إحالة ملفات الأشخاص والشركات المتعاونة معهم إلى كل من المدعي العسكري العام والنائب العام كل حسب الاختصاص.
وشملت قائمة الموقوفين كلا من مدير عام جهاز الطب العسكري عمر البصير ميلاد هويدي، ومدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري محمد حسين سالم، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري عدنان البشتي، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري عبدالحكيم سالم عطية، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري يونس محمد امسلم، والمراقب المالي بجهاز الطب العسكري عمار منصور التائب.
وشملت قائمة الشركات الخندق الدولية للمقاولات، والطوابق العالمية للمقاولات، وأجواء العالم للمقاولات العامة، ودليل التطور للمقاولات، والفيحاء للمقاولات العامة، كما شمل القرار تحفظا على أموال صرفها المذكورين لصالح هذه الشركات بالزيادة دون حق.
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