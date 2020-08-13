واشنطن تتهم قوات إيران بالإستيلاء على سفينة بالمياه الدولية

الخميس 13 أغسطس 2020

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، استيلاء قوات إيرانية على سفينة تسمى (ويلا) في المياه الدولية.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات إيرانية مشكلة من سفينتين ومروحية من طراز (سي كينغ) نفذت عملية الاستيلاء على السفينة.

وأظهر فيديو منشور على حساب القيادة المركزية الأمريكية على تويتر صور طائرة هليكوبتر تحلق فوق السفينة، وقيام أشخاص بتنفيذ عملية إنزال على ظهرها.

ولم تقدم تغريدة القيادة المركزية المرفقة بمقطع الفيديو المنشور باللونين "الأبيض والأسود" مزيدا من التفاصيل.

وفي السياق، كشف مسؤول أمريكي، الخميس، عن تفاصيل استيلاء قوات إيرانية على ناقلة نفط في المياه الدولية بالخليج العربي.

وبحسب ما نقلته "رويترز" عن المسؤول الأمريكي، الذي طلب حجب اسمه، فإن الأحداث دارت بالقرب من مضيق هرمز، لكن القوات الإيرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية الأمر.

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والسفينة ويلا وفقا لبيانات رفينيتيف لتتبع مسارات السفن هي ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا.

المسؤول نفسه أكد أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الأمر بأي شكل إلا من خلال مراقبته للموقف.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في العام الماضي عقب سلسلة وقائع تمس الملاحة في الخليج العربي وبالقرب منه.

وفي تموز/ يوليو 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج بعدما احتجزت لندن الناقلة الإيرانية جريس 1 متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.

كانت الولايات المتحدة قد قدمت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وتتكون المسودة الجديدة، التي اطلعت عليها رويترز، من أربع فقرات فقط، وستمدد حظر الأسلحة على إيران "إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك"، مؤكدة "ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وينتهي الحظر المفروض منذ 13 عاما، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق اتفاق نووي موقع العام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.