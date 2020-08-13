قرقاش : الإمارات لن تفتح سفارتها بالقدس إلا بعد وجود إتفاق نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخميس 13 أغسطس 2020

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، أن أبوظبي لا تفكر في أن تكون هناك أي سفارة في القدس، مبينا في السياق أن بلاده لن تفتح سفارة بالقدس إلا بعد وجود اتفاق نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وذكر في تصريحات له، إن مزيدا من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كان سيقضي على أي آمال للسلام في المنطقة .. مضيفاً أن بلاده أرادت التعامل مع التهديدات الماثلة أمام حل الدولتين وبالتحديد ضم الأراضي الفلسطينية.

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وأفاد قرقاش بأن بلاده تحث الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة لطاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن العودة للتفاوض ليست بيد الإمارات في النهاية.

وتابع قرقاش قائلا: "معظم الدول سترى ذلك خطوة جريئة"، مضيفا أن الإطار الزمني ليس طويلا للتطبيع.

وأوضح المسؤول الإماراتي الكبير أن بلاده تنظر دوما للدور الأمريكي في الشرق الأوسط بإيجابية، مشددا على أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لم يكن ممكنا دون الولايات المتحدة