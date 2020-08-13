شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. 56 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ ـ24 الماضية، 56,307 إصابات مؤكدة و1,497 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,176,018 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 165,148 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا.. 56 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.