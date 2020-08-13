أردوغان: اليونان تفاقم التوترات في شرق المتوسط

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أدوغان اليوم الخميس اليونان بمفاقمة التوترات في شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الأناضول" التركية عنه القول :"لسنا من يفاقم حالة التوتر في المتوسط بل عقلية اليونان وقبرص الرومية اللتين تحاولان تجاهل تركيا وقبرص التركية". تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

وأضاف أردوغان :"موقف اليونان في بحري المتوسط وإيجه مبني على سوء النية، ومطالبتها بالجرف القاري استناداً على جزيرة /ميس/ لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق" وشدد على أن "الحل في شرق المتوسط يأتي عبر الحوار والتفاوض والتصرف السليم لإيجاد صيغة ترضي كل الأطراف".

وقال : "لا يجب أن ينظر طرف إلى نفسه في مرآة مكبرة ولا يجب السعي وراء أعمال استعراضية".

وأعلن أنه سيهاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كانت تقود جهوداً للوساطة بين تركيا واليونان، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في وقت لاحق اليوم الخميس.



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