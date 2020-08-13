الرئيس المصري يثمّن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاتفاق الذي أعلن الإمارات العربية وإسرائيل الذي أعلن عنه الخميس بشكل مفاجئ.

وكتب على موقع "تويتر" الخميس "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية"، معتبرا أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

وجاءت تغريدة السيسي بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تويتر" بشكل مفاجئ عن اتفاق وصفه بالـ "تاريخي" بين الإمارات وإسرائيل حول تطبيع العلاقات.

وقال ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد الخميس عبر "تويتر" إن بلاده اتفقت مع إسرائيل على "وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية".



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