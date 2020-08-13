الإمارات تتفق مع إسرائيل على وقف ضم أراض فلسطينية

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تغريدة جاء فيها: " في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية".
وأكدت سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن أن الاتفاق لتطبيع العلاقات بالكامل انتصار للدبلوماسية والمنطقة، وأن الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي يحافظ على حلّ الدولتين.
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