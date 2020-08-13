إندونيسيا: لن نستقبل سائحين أجانب لبقية عام 2020



قال مسؤول إندونيسي اليوم الخميس إن إندونيسيا لن تستقبل سائحين أجانب لبقية العام الجاري، حيث سوف تركز السلطات على إنعاش قطاع السياحة المتضرر من خلال الطلب المحلي.

وقال وزير الشؤون البحرية والاستثمار لوهات باندجاتان لرجال أعمال في إندونيسيا خلال منتدى على شبكة الانترنت اليوم " يبدو أننا لن نرحب بالسائحين الأجانب حتى نهاية العام. سوف نتماسك فقط أولا".

وجاء هذا البيان في ظل ارتفاع نسب الاصابة بفيروس كورونا، عقب تخفيف الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح المؤسسات التجارية.

ويبدو أن تعليقات باندجاتان تلغى خطة حكومة بالي لفتح الجزيرة أمام السائحين الأجانب في 11 أيلول/سبتمبر المقبل، في الجزء الأخير من خطة مؤلفة من ثلاث مراحل.

وكانت بالي قد فتحت أبوابها في تموز/يوليو الماضي أمام سكان القرى والسائحين المحليين.

وأضاف الوزير أن الحكومة سوف تركز على تشجيع السائحين المحليين لإنعاش القطاع، حيث سوف يتم تعزيز السفر المحلي، لكي يمثل 70% من الأنشطة السياحية في المستقبل.

وكانت الحكومة الإندونيسية قد حظرت في آذار/مارس الماضي الأجانب من دخول البلاد ضمن إجراءتها لاحتواء فيروس كورونا، ماعدا بالنسبة للراغبين في الدخول لأسباب رسمية أو لأغراض ضرورية.



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