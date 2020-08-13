استهداف قاعدة بلد بثلاثة صواريخ

افاد مصدر امني، الخميس، بانه تم استهداف قاعدة بلد في صلاح الدين بثلاثة صواريخ.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات قاعدة بلد في صلاح الدين".
واضاف انه "لم تعرف لغاية الان حجم الخسائر التي سببها سقوط الصواريخ".
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