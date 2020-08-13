البحرين تصف القصف التركي في العراق بـ'الاعتداء الآثم'

وصف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، الخميس، القصف الذي نفذته طائرة مسيرة تركية مؤخراً على منطقة سيدكان في شمال العراق، بأنه "اعتداء آثم"، مؤكداً تضامن بلاده مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأعرب الزياني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن إدانة بلاده واستنكارها "الشديدين للاعتداء العسكري التركي"، لافتا إلى أن "هذا الاعتداء هو انتهاك صارخ لسيادة العراق ولمبادئ حسن الجوار ومخالفة مستنكرة للمواثيق والقوانين الدولية".



وقدم الزياني "تعازي المملكة حكومة وشعبًا لحكومة وشعب العراق في الشهداء العسكريين العراقيين الذين لقوا حتفهم جراء هذا الاعتداء العسكري التركي الآثم"، مؤكداً "تضامن بلاده مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره وسلامة أراضيه".

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