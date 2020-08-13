استجابت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي لمناشدة المواطنة (ام آية) وتكفلت بإعادة تشييد وترميم منزلها المتهالك، بعد ما عرضتها قناة السومرية. الفيديو المرفق يتضمن تفاصيل أخرى:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الفتلاوي تستجيب لمناشدة مواطنة عبر السومرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.