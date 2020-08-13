صحيفة: إسرائيل تضرب أهدافاً في العراق لمنع تهريب أسلحة متطورة لحلفاء إيران

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الخميس، بأن إسرائيل تشن عمليات لضرب أهداف في العراق وسوريا لمنع "تهريب أسلحة متطورة إلى حلفاء إيران" في المنطقة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر ثلث الدفاعات الجوية السورية في الأعوام 2017 ـ 2020.
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن الغارات دمرت ثلث الدفاعات المضادات الأرضية السورية، لكن السوريين يعيدون تأهيلها بمساعدة روسية، بحسب الصحيفة.
من جانبه، أطلق الجيش السوري 844 صاروخ اعتراض نحو المقاتلات والصواريخ، ونجح في إسقاط أعداد من الصواريخ الإسرائيلية خلال الفترة ذاتها.
وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل تقوم بشن عمليات لضرب أهداف في سوريا والعراق المجاور، من أجل منع تهريب أسلحة متطورة إلى حلفاء إيران في المنطقة ومنع تموضع قواتها في سوريا حيث يمكنهم العمل بسهولة ضد إسرائيل".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين الماضي، أن مقاتلات إسرائيلية شنت هجوما على أهداف عسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن الضربات جاءت "ردا على محاولة من عناصر معادية لزرع قنبلة على السياج الحدودي".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن من بين الأهداف التي شملتها الضربات، مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة".
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