مسلحون يقتلون صاحب محل للحلاقة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل صاحب محل للحلاقة داخل محله في الطارمية شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة اشخاص مسلحين يستقلون سيارة مجهولة المواصفات قاموا باطلاق النار على شرطي بالاستراحة داخل محله للحلاقة ضمن منطقة الطارمية، ما اسفر عن مقتله في الحال". وتشهد بغداد والمحافظات هجمات مسلحة بين فترة واخرى تسفر عن قتلى ومصابين.

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