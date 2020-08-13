نتنياهو: هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى عملية السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، إن الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، بين إسرائيل والإمارات يمثل "يوما تاريخيا" لبلاده، لافتا إلى أن هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى ما وصفها بـ"دائرة السلام".
ووصف نتانياهو الاتفاق مع الإمارات بأنه "انفراجة تاريخية" نحو السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أنه تم الاتفاق مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي على إقامة علاقات ثنائية.
وكان ابن زايد قد قال الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات.
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