نتنياهو: هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى عملية السلام

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام، بعد "سلام كامل ورسمي" مع دولة الإمارات.

ووصف نتانياهو الاتفاق مع الإمارات بأنه "انفراجة تاريخية" نحو السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أنه تم الاتفاق مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي على إقامة علاقات ثنائية.



وكان ابن زايد قد قال الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات.

