بدء مشاورات تشكيل حكومة اليمن.. وتوافق على اختيار الكفاءات

بدأ رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، الخميس، أولى مشاوراته لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقا لاتفاق الرياض، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي وباقي المكونات السياسية.



ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد التقى عبدالملك، ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، في مستهل بدء مشاورات تشكيل الحكومة بهدف وضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها، في جوانب الإصلاحات وتوحيد الصف الوطني في معركته المصيرية لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

وناقش اللقاء "أولويات الحكومة الجديدة والتركيز في تشكيلها على ذوي الكفاءات والخبرات المشهودة، وأهمية أن تستوعب هذه الأولويات التحديات القائمة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، في ضوء المستجدات والأزمات المركبة الراهنة، فضلا عن أهمية إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة، وتجفيف منابع الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه المدنيين.

وحسب الوكالة، فقد أكد اللقاء، أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني، والذي تم برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودهم المستمرة لتقريب وجهات النظر والتركيز على معركة اليمن والعرب المصيرية في إنهاء الانقلاب الحوثي.

الأولويات والتحديات

وامتدت النقاشات بين عبدالملك وممثلي المجلس الانتقالي، إلى الإجراءات الواجب تنفيذها للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وفي مقدمتها وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية وانعكاسات ذلك على حياة ومعيشة المواطنين.

وواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون لـ"الخليج 365"، إن أسعار الصرف، سجلت مساء الخميس، 780 ريالا أمام الدولار الواحد.

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كما ناقش اللقاء، تصحيح جوانب الاختلالات، وضبط الإيرادات العامة، وكذا الوضع الإنساني ومواجهة جائحة كورونا، وتحسين الخدمات الأساسية، وفقا للوكالة الرسمية.

وقالت الوكالة، إن الدكتور معين عبدالملك، وضع ممثلي المجلس الانتقالي، أمام صورة كاملة عن مجمل التحديات ورؤيته للتعامل معها وفق مبدأ الأولويات العاجلة والتي تراعي تحقيق إنجازات سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين .

وأكد عبدالملك، أن هذه المشاورات ليس الهدف منها فقط هي تشكيل الحكومة الجديدة، بل رسم خططها وأولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين الذين يعلقون آمالا عريضة على بدء صفحة جديدة يشترك فيها الجميع دون إقصاء أو تهميش.

وحسب ذات المصدر، فقد بارك ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي للدكتور معين عبدالملك، الثقة التي نالها وإعادة تكليفه من الرئيس عبدربه منصور هادي لقيادة الحكومة الجديدة والحرص على أن تكون حكومة كفاءات فاعلة قادرة على القيام بمهامها.

وقالت مصادر حكومية لـ"الخليج 365"، إن المشاورات ستتواصل خلال الأيام القادمة، بلقاء يجمع الدكتور معين عبدالملك مع ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الأخرى.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، في 29 يوليو/حزيران الماضي، قرارا قضى بتكليف الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة التوافق المرتقبة، وفقا لاتفاق الرياض، فضلا عن تعيين أحمد حامد لملس محافظا لعدن، وأحمد الحامدي، مديرا للشرطة فيها.