سيف بن زايد : حكمة قيادتنا تستند للواقعية وليس كمن إعتاد المتاجرة بالملف الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ، سيف بن زايد آل نهيان، ان حكمة قيادة بلاده تستند للواقعية والشفافية في كل إنجازاتها وعلاقاتها ومعاملاتها .

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وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن بلاده ليست كمن اعتاد المتاجرة بالملف الفلسطيني الإسرائيلي واختزله بشعارات .. مؤكداً أن المساعي الإيجابية للقيادة الرشيدة، تضع دوما مصلحة الشعوب والتعاون أولوية، ونقطة ارتكاز لدعم الانسانية في جميع المجالات التي تخدم البشرية .

وتأتي تغريدة سيف بن زايد آل نهيان، تعليقاً على البيان المشترك الصادر عن دولة الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، وتضمن إعلان وقف الأخيرة تنفيذ مشروع ضم الأراضي الفلسطينية لسلطتها