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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيف بن زايد : حكمة قيادتنا تستند للواقعية وليس كمن إعتاد المتاجرة بالملف الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ، سيف بن زايد آل نهيان، ان حكمة قيادة بلاده تستند للواقعية والشفافية في كل إنجازاتها وعلاقاتها ومعاملاتها .
وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن بلاده ليست كمن اعتاد المتاجرة بالملف الفلسطيني الإسرائيلي واختزله بشعارات .. مؤكداً أن المساعي الإيجابية للقيادة الرشيدة، تضع دوما مصلحة الشعوب والتعاون أولوية، ونقطة ارتكاز لدعم الانسانية في جميع المجالات التي تخدم البشرية .
وتأتي تغريدة سيف بن زايد آل نهيان، تعليقاً على البيان المشترك الصادر عن دولة الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، وتضمن إعلان وقف الأخيرة تنفيذ مشروع ضم الأراضي الفلسطينية لسلطتها
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