رئيس المرصد الآشوري لحقوق الإنسان يتحدث حول إنفجار بيروت ويفضح حزب الله.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

سيد مصطفي

قال جميل ديار بكرلي، رئيس المرصد الأشوري لحقوق الإنسان، إن إنفجار بيروت حدث لأن لبنان يعيش ظروف صعبة جدًا جدًا، وأصبح بلد منقسم ومشتت وفاشل بكل ما تحمله الكلمة من معني، وأصبح بلد إغتيالات التي أصبحت تطال سياسيين واصحاب فكر ورأي، وذلك لم يكن وليد حروب أو حروب أهلية، وإما كانت نتيجة لمفهوم الدويلة التي أزاحت الدولة وسيطرت على كل ما للدولة من سلطة ومن قوة ، أصبحت كالعلقة التيي تمتص كل خيرات لبنان واللبنانيين جميعًا، وأقحمته في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، خربت كل علاقات لبنان الدولية والإقليمية والدولية والعربيةوأبعدته عن حاضنته العربية والدولية وأصدقاؤه. ح



وأكد ديار بكرلي في تصريحات خاصة لليمن العربي، أن دويلة حزب الله قهرت الشجر والحجر، وحولت لبنان واللبناننيين إلى قرابين وأدوات وسلع رخيصة بأياي إيران، المسئولة عن تخريب الإقتصاد اللبناني والمسيطرة عن الرئة الخاصة بالبلد من مرفأ ومطار وحدود، هذه الدويلة التي تمتهن التهريب وزراعة الحشيش، وتشرف على كل الأعمال السوداء في لبنان والدول المجاورة.

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وأضاف رئيس المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، أن تلك الدويلة رفعت شعار المقاومة والممانعة، فهي تستخدم العبارة لتثبيت وجودها في المنطقة، بل مقاولة ومماتعة، بل مقاولة بمصير اللبنانيين ومماتعة لإيرا،، وما نتج عن ذلك من غنهيار إقتصادي وبطالة وإنهيار لليرة اللبنانية أمام الدولار تستخدم مقاطعة دولية وعربية لم يشهدها لبنان من قريب أو البعيد، غغلاق العديد من فرص العمل في لبنان من خدمات ومطاعم.

وبين دياربكرلي، ان تلك الفئة استولت على مقدرات البلاد وحلفائها واستغلالها، مما حدا بالشعب اللبناني للثورة ورفع شعار "كلن يعني كلن" لأن معظم السياسيين تواطئوا مع حزب الله لمكاسب حزبية ضيقة.