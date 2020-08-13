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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبو الغيط : المرحلة المقبلة ستشهد مواقف عربية جماعية ضد تدخلات تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المرحلة المقبلة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وقال أبو الغيط، في بيان يوم الخميس: ”هذه المواقف ستشمل الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا“.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تمنياته باستقرار الأوضاع في العراق في أسرع وقت.
وأشار البيان إلى أن حديث الأمين العام جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه يوم الخميس، من وزير خارجية العراق فؤاد حسين، تناول آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وبخاصة ما يتعلق بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية قبل يومين، والذي أدى إلى سقوط ضابطين عراقيين وسائق كضحية للهجوم.
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