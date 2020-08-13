نتانياهو : الإتفاق مع الإمارات سيسهم في تحقيق الإستقرار بالمنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أهمية الإتفاق مع الإمارات، وقال أن الإتفاق سيسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة .



وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، ان هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام .. لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الشيخ محمد بن زايد على إقامة علاقات ثنائية .

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